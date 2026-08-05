Москва5 авгВести.Минобороны России распространило кадры поражения трех судов с грузами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Одессы в Черном море.
В вечернее время 4 августа и в утренние часы 5 августа расчетами реактивных БпЛА-К "Герань-4 сикер" в акватории Черного моря были поражены три морских судов типа "сухогруз", использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУсказано в сообщении военного ведомства
Уточняется, что по судам была нанесена серия ударов БПЛА в Черноморской оперативной зоне южнее и юго-восточнее Одессы.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео ударов по пяти сухогрузам в Николаеве и Одессе.