МО РФ опубликовало кадры атаки на пять сухогрузов в портах Николаева и Одессы

Минобороны РФ опубликовало видео ударов по пяти сухогрузам в Николаеве и Одессе МО РФ опубликовало кадры атаки на пять сухогрузов в портах Николаева и Одессы

Москва5 авг Вести.Министерство обороны РФ опубликовало видео удачной атаки российских беспилотников, поразивших пять сухогрузов в порту Николаева, а также в районе Одессы.

В вечернее время 3 августа и в течение дня 4 августа расчетами реактивных БПЛА-К "Герань-4 сикер" в акватории Черного моря были поражены пять морских судов типа "сухогруз", использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ говорится в сообщении

Как отмечается, корабли были поражены точными попаданиями БПЛА на рейде и в порту Николаева, а также – в Черноморской оперативной зоне восточнее и южнее Одессы.

Ранее 4 августа ведомство опубликовало кадры удачных атак на семь кораблей, использовавшихся в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ).