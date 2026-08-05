Москва5 авгВести.Министерство обороны РФ опубликовало видео удачной атаки российских беспилотников, поразивших пять сухогрузов в порту Николаева, а также в районе Одессы.
В вечернее время 3 августа и в течение дня 4 августа расчетами реактивных БПЛА-К "Герань-4 сикер" в акватории Черного моря были поражены пять морских судов типа "сухогруз", использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУговорится в сообщении
Как отмечается, корабли были поражены точными попаданиями БПЛА на рейде и в порту Николаева, а также – в Черноморской оперативной зоне восточнее и южнее Одессы.
Ранее 4 августа ведомство опубликовало кадры удачных атак на семь кораблей, использовавшихся в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ).