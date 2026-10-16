Российская армия подбила в Черном море судно с военным грузом для ВСУ

Москва16 окт Вести.Российские военнослужащие в ночь на 16 октября поразили сухогруз в Черном море, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен беспилотниками.

На переходе морем поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения отмечается в сообщении

15 октября в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.