Минобороны: российская армия поразила сухогруз с имуществом ВСУ в Черном море

Российская армия подбила сухогруз с имуществом ВСУ в Черном море Минобороны: российская армия поразила сухогруз с имуществом ВСУ в Черном море

Москва30 сен Вести.В ночь на среду, 30 сентября, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На переходе морем в северо-западной части Черного моря ВС РФ нанесли поражение сухогрузу, который доставлял в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для армии киевского режима.

Кроме того, российские войска поразили производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который обеспечивал логистику военных грузов и топлива для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Одесской области [поражен] производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ говорится в сообщении МО

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия в Киевской области поразила несколько энергостанций, обслуживающих ВСУ.