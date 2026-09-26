Минобороны РФ сообщило о поражении судна, доставлявшего грузы для ВСУ Минобороны: доставлявшее грузы ВСУ судно поражено в акватории Черного моря

Москва26 сен Вести.Используемое ВСУ морское судно типа "сухогруз" поражено в акватории Черного моря, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, минувшей ночью ВС РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой, логистической, транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ​​​.

В акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения говорится в сообщении МО РФ

Ранее ВС РФ поразили автомобильный мост в Одесской области.