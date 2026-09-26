МО: в Одесской области поражен мост, по которому возили грузы для ВСУ

ВС РФ поразили автомобильный мост в Одесской области МО: в Одесской области поражен мост, по которому возили грузы для ВСУ

Москва26 сен Вести.Российская армия ночью нанесла удары с применением БПЛА по используемым в интересах ВСУ объектам на Украине. В том числе был поражен автомобильный мост в Одесской области, по которому возили грузы для украинских военных, информировали в МО РФ.

ВС РФ ударили по объектам в Киеве, Одессе и Одесской области.

Так, по данным Минобороны, в Одесской области был поражен автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ.