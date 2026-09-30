ВС РФ атаковали в Киевской области несколько энергостанций, обслуживающих ВСУ

ВС РФ нанесли удары по энергообъектам в Киевской области ВС РФ атаковали в Киевской области несколько энергостанций, обслуживающих ВСУ

Москва30 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по нескольким энергетическим объектам Киевской области, обеспечивавшим электроснабжение предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под удар попали четыре объекта. Электроподстанция "Киевская" в населенном пункте Наливайковка осуществляла переток и распределение электроэнергии для нужд оборонной промышленности в Киеве и области.

Гидроэлектростанция "Киевская" в Вышгороде снабжала предприятия военной индустрии в северной части Киевской области. Трипольская тепловая электростанция обеспечивала аналогичные объекты в южной части региона.

Кроме того, был поражен аккумуляторный парк хранения энергии в Гореничах, служивший для бесперебойного накопления электроэнергии в интересах военных объектов в Киеве и Киевской области.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что силы ПВО в ночь на среду сбили 384 беспилотника ВСУ над регионами России.