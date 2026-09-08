Москва8 сенВести.Российские военные нанесли удар по нескольким военным предприятиям и цеху сборки беспилотников в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что удар нанесен высокоточным оружием и дронами.
В частности, оказался поражен Киевский радиозавод, где производятся комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. Эти БПЛА Вооруженные силы Украины используют для нанесения ударов по гражданским объектам России.
Кроме того, удар был нанесен по Заводу железобетонных конструкций №1, где производились боевые части для крылатых ракет "Фламинго".
Также были поражены производившее комплектующие для БПЛА "Хорнет" промпредприятие "Элемент ЮА", торгово-складской комплекс компании "Укрспецсистемс" и цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.
Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что сразу в нескольких районах украинской столицы зафиксировали возгорания в логистических центрах "Новой почты" и производственных цехах предприятий военно-промышленного комплекса.