Минобороны: ВС РФ ударили по военным предприятиям и цеху сборки БПЛА в Киеве

ВС РФ ударили по заводам и складскому комплексу в Киеве Минобороны: ВС РФ ударили по военным предприятиям и цеху сборки БПЛА в Киеве

Москва8 сен Вести.Российские военные нанесли удар по нескольким военным предприятиям и цеху сборки беспилотников в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен высокоточным оружием и дронами.

В частности, оказался поражен Киевский радиозавод, где производятся комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников, в том числе большой дальности. Эти БПЛА Вооруженные силы Украины используют для нанесения ударов по гражданским объектам России.

Кроме того, удар был нанесен по Заводу железобетонных конструкций №1, где производились боевые части для крылатых ракет "Фламинго".

Также были поражены производившее комплектующие для БПЛА "Хорнет" промпредприятие "Элемент ЮА", торгово-складской комплекс компании "Укрспецсистемс" и цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что сразу в нескольких районах украинской столицы зафиксировали возгорания в логистических центрах "Новой почты" и производственных цехах предприятий военно-промышленного комплекса.