ВС РФ поразили авиабазу и логистические центры в Киевской области МО РФ: в Киевской области поражены место производства БПЛА и авиабаза ВСУ

Москва8 сен Вести.В Киевской области в результате массированного удара ВС РФ оказались поражены предприятие по производству беспилотников (БПЛА), два логистических центра и авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что промышленное предприятие "Боевые птицы Украины" в Белой Церкви занимается производством БПЛА различного назначения. На его площадке компания Varbird Ukraine также разрабатывала и тестировала беспилотники "Ти-Ар-Икс".

[Поражен] логистический центр "Химтрансагро" в н.п. Шкаровка, задействованный для доставки и распределения грузов военного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения добавили в МО РФ

Кроме того, в Белой Церкви поражен логистический центр "Р-Пласт", где производились и хранились боеприпасы для беспилотников средней и большой дальности.

Также был нанесен удар по авиабазе ВСУ "Васильков", складу горюче-смазочных материалов в Борисполе и центру радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке.

В Минобороны сообщили, что урон также был нанесен объектам ВСУ в Киеве и Одесской области. Среди них – Киевский радиозавод, цех сборки и склад хранения дронов.