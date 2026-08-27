ВС РФ ударили по нефтеперерабатывающим объектам в Киеве и других городах Украины

Москва27 авг Вести.Вооруженные силы РФ поразили объекты нефтеперерабатывающей промышленности, логистические центры в Киеве и еще пяти городах Украины, сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в ночь на 27 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которого поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах Борисполь, Киев, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка.

Ранее в небе в районе Кривого Рога заметили новейшую российскую дальнобойную авиабомбу УМПД-5Р. Кадры с боеприпасом опубликовали очевидцы в соцсетях.