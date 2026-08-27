Над Кривым Рогом заметили новую дальнобойную авиабомбу ВС РФ Новую российскую авиабомбу УМПД-5Р заметили в районе Кривого Рога

Москва27 авг Вести.Новейшую российскую дальнобойную авиабомбу УМПД-5Р заметили в небе в районе Кривого Рога. Кадры с боеприпасом опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Новая авиабомба УМПД-5Р оснащена унифицированным модулем планирования и коррекции повышенной дальности, а также собственным турбореактивным двигателем.

Как отмечается, благодаря этим модификациям дальность применения боеприпаса класса "воздух-земля" может достигать 200 километров.

Кроме того, бомба получила систему наведения, устойчивую к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кадры предполагаемого применения УМПД-5Р были опубликованы в сообществе "Осведомитель" в соцсети "ВКонтакте". На видеозаписи виден пролет боеприпаса, а также черный дым, поднимающийся с мест а ее предполагаемого падения.

Ранее сообщалось, что Ростех передал российским бойцам новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. До этого самолеты прошли испытания и совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре.