Москва27 авг Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала российской армии новую партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщила пресс-служба Ростеха.

Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в разных рабочих режимах летчиками Минобороны РФ и совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования.

В рамках выполнения целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и техникой в объеме решаемых ими задач, была получена новая партия самолетов Су-35С цитирует Ростех летчика Су-35С Воздушно-космических сил России

Ранее Ростех сообщил о завершении испытаний самолета Ил-114-300 в условиях экстремальной жары в Узбекистане. Всего воздушное судно провело в небе более 30 часов, выполнило 22 полета и 5 прерванных взлетов, в том числе на специально подготовленных тормозах, имитирующих предельно изношенное состояние тормозных дисков.