Новая партия комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-СМД" передана в войска

Ростех передал в войска новую партию комплексов "Панцирь" Новая партия комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-СМД" передана в войска

Москва19 авг Вести.Холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха передал Минобороны РФ новую партию комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-СМД", которые были успешно протестированы и приняты в войска. Эти системы применяют по разным типам воздушных целей.

Техника прошла необходимые испытания и была принята представителями военной приемки, информировали в пресс-службе госкорпорации.

"Панцирь‑С" — это российский самоходный зенитный ракетно‑пушечный комплекс ближнего действия – для прикрытия объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия.

"Панцирь‑СМД" — это модификация, ориентированная на защиту критически важных объектов от массированных налетов, в первую очередь — от роя дронов.