Москва22 сен Вести.Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" передал Минобороны России новые системы поражения воздушных целей "Зубр". Об этом сообщили в госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, комплексы предназначены для защиты объектов от малоразмерных низколетящих целей. "Зубр" способен самостоятельно обнаруживать воздушные угрозы, сопровождать их и передавать целеуказания средствам поражения.

После захвата воздушной цели "Зубр" накрывает ее плотной огневой завесой. В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов пояснил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев

По его словам, эффективность системы подтверждается опытом ее боевого применения.

В госкорпорации добавили, что новейший комплекс рассчитан для ближнего рубежа обороны от беспилотников и барражирующих боеприпасов. Его можно применять самостоятельно или интегрировать в эшелонированную противодроновую защиту. "Зубр" также может выступать последним рубежом прикрытия для более крупных комплексов, включая "Панцири".

Ранее Ростех рассказал о деталях контракта на поставку самолетов МС-21 "Аэрофлоту". Условия распространяются на 108 лайнеров.