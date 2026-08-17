Прикрывающие Москву ЗРПК "Панцирь" получили ракеты "Гвоздь" для борьбы с БПЛА

"Панцири" под Москвой оснастили ракетами "Гвоздь" против дронов Прикрывающие Москву ЗРПК "Панцирь" получили ракеты "Гвоздь" для борьбы с БПЛА

Москва17 авг Вести.Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1М", прикрывающие Москву и Московскую область, получили зенитные ракеты "Гвоздь", предназначенные для борьбы с беспилотниками ВСУ. Об этом написал Telegram-канал "Военная хроника".

Канал разместил снимки ЗРПК, установленного на одной из специализированных вышек в Подмосковье. На боевой машине видны четыре ракеты 57Э6 (57Э6М), а также зенитные управляемые ракеты (ЗУР) ближнего действия ТКБ-1055 "Гвоздь".

По имеющимся данным, пакет из четырех таких боеприпасов монтируется вместо одной ракеты 57Э6. Всего один "Панцирь-С" способен нести до 48 малогабаритных ракет. Помимо зенитных управляемых ракет, на вооружении комплекса имеются две спаренные пушки 2А38М калибра 30 мм.

Дальность полета ракеты "Гвоздь" достигает семи километров, а сам боеприпас создан для перехвата малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" передал Министерству обороны России партию ЗРПК "Панцирь-С".