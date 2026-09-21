Москва21 сенВести.В России разработан автоматический комплекс защиты от FPV-дронов "Пасека". Разработка научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" способна ловить вражеские беспилотники с помощью обычных рыболовных сетей. Об этом пишут РИА Новости.
По задумке создателей "Пасека" может защищать стационарные объекты и транспорт.
Разработанный комплекс "Пасека" способен обеспечить круговую защиту объекта от FPV-дрона на земле. Четыре округлых модуля с 12 сеткометами обеспечивают защиту в 360 градусоврассказал гендиректор НПЦ Алексей Чадаев
Он подчеркнул, что комплекс работает без оператора. Нейросеть распознает в пределах 20 метров летающие цели и поражает их сетью площадью 16 квадратных метров.
Ранее стало известно, что в России разработали новую станцию управления беспилотниками НСУ 4.0 V2 лайт. Эта технология позволяет увеличить дальность полета дрона до 45 километров.