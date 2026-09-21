В РФ создан комплекс "Пасека" для противодействия FPV-дронам

В России создали комплекс, ловящий сетями FPV-дроны В РФ создан комплекс "Пасека" для противодействия FPV-дронам

Москва21 сен Вести.В России разработан автоматический комплекс защиты от FPV-дронов "Пасека". Разработка научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" способна ловить вражеские беспилотники с помощью обычных рыболовных сетей. Об этом пишут РИА Новости.

По задумке создателей "Пасека" может защищать стационарные объекты и транспорт.

Разработанный комплекс "Пасека" способен обеспечить круговую защиту объекта от FPV-дрона на земле. Четыре округлых модуля с 12 сеткометами обеспечивают защиту в 360 градусов рассказал гендиректор НПЦ Алексей Чадаев

Он подчеркнул, что комплекс работает без оператора. Нейросеть распознает в пределах 20 метров летающие цели и поражает их сетью площадью 16 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в России разработали новую станцию управления беспилотниками НСУ 4.0 V2 лайт. Эта технология позволяет увеличить дальность полета дрона до 45 километров.