В РФ создали антидрон "Кречет", способный разгоняться до 450 километров в час

В РФ разработали антидрон, развивающий скорость до 450 километров в час В РФ создали антидрон "Кречет", способный разгоняться до 450 километров в час

Москва10 сен Вести.В России разработан антидрон самолетного типа "Кречет". Об этом рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев в разговоре с РИА Новости.

По словам Чадаева, "Кречет" способен разгоняться до 450 км/ч, что позволяет ему эффективно догонять и перехватывать беспилотники противника. Данная модель впервые представлена на международном технологическом конгрессе, проходящем в парке "Патриот"​​​.

Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер рассказал собеседник агентства

Как отметил Чадаев, крыло обратной стреловидности обеспечивает "Кречету" высокую маневренность, особенно на малых скоростях. Это критически важно для перехвата: когда аппарат настигает цель, необходимо поразить ее, а вражеский беспилотник при этом активно маневрирует.

Чадаев также уточнил, что на "Кречет" может устанавливаться боевая часть, однако он способен поражать цели и кинетическим способом - за счет собственной массы и скорости. Таких характеристик достаточно, чтобы перехватывать дроны самолетного типа вроде украинского "Лютого", чья скорость не превышает 200 км/ч.

Ранее генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" сообщал, что в зону СВО поставили миллионы дронов "Князь Вандал".