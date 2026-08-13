"Калашников" оснастил БПЛА "Скат-220" датчиком уклонения от перехватчиков БПЛА "Скат-220" концерна "Калашников" получил датчик уклонения от FPV-дронов

Москва13 авг Вести.Новейший разведывательный беспилотник концерна "Калашников" "Скат-220", поставляемый в зону специальной военной операции, получил уникальный датчик для уклонения от FPV-дронов противника. Об этом заявил журналистам гендиректор "Калашникова" Алан Лушников.

Также "Скат-220" побил собственный рекорд по скорости - он смог достичь 250 км/ч, хотя его паспортная скорость составляет всего 220 км/ч, добавил Лушников.

Плюс, у него теперь есть датчик, который позволяет делать антидроновый маневр сообщил гендиректор "Калашникова"

"Калашников" начал поставлять "Скат-220" заказчику в июне 2026 года. Дрон был разработан на основе модели "Скат-350М". В отличие от предшественника, "Скат-220" обладает меньшими габаритами и весом.

Ранее Алан Лушников сообщил о разработке "Калашниковым" патрона нового калибра, способного пробивать бронежилеты.