Москва13 авгВести.Новейший разведывательный беспилотник концерна "Калашников" "Скат-220", поставляемый в зону специальной военной операции, получил уникальный датчик для уклонения от FPV-дронов противника. Об этом заявил журналистам гендиректор "Калашникова" Алан Лушников.
Также "Скат-220" побил собственный рекорд по скорости - он смог достичь 250 км/ч, хотя его паспортная скорость составляет всего 220 км/ч, добавил Лушников.
Плюс, у него теперь есть датчик, который позволяет делать антидроновый маневрсообщил гендиректор "Калашникова"
"Калашников" начал поставлять "Скат-220" заказчику в июне 2026 года. Дрон был разработан на основе модели "Скат-350М". В отличие от предшественника, "Скат-220" обладает меньшими габаритами и весом.
Ранее Алан Лушников сообщил о разработке "Калашниковым" патрона нового калибра, способного пробивать бронежилеты.