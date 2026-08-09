Москва9 авг Вести.Новый тактический управляемый барражирующий боеприпас "Куб-10МЭ" с дальностью действия свыше 100 километров в ближайшее время появится в зоне специальной военной операции. Об этом генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову сообщил глава АО "Концерн "Калашников", член Союза машиностроителей России Алан Лушников.

По его словам, при разработке комплекса был переработан планер, что позволило увеличить дальность полета. Боеприпас также получил головку самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевую часть массой около 11 килограммов.

Мы переработали планер, теперь дальность свыше 100 км, головка самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевая часть на 11 кг сказал Лушников

Глава концерна заявил, что "Куб-10МЭ" уже начал поступать в войска и в ближайшее время будет представлен на передовой. Новый комплекс способен работать совместно с разведывательным ретранслятором "СКАТ 350М". Лушников отметил, что система уже была представлена журналистам и заказчику и вызвала интерес.

Как ранее сообщали в концерне, "Куб-10МЭ" может выполнять задачи в дневное и ночное время суток на высоте от 80 до 1800 метров со скоростью 120 км/ч, при ветре с порывами до 10 м/с и температура от -30 до +40 градусов Цельсия.

В зоне проведения СВО уже задействуют российские БПЛА линейки "Чёрный коршун", оборудованные комплексом автономной навигации. Благодаря инновационной разработке дрон способен следовать по намеченному пути в автономном режиме: даже если полностью утрачена связь с управляющим оператором. Для реализации поставленной миссии устройству не нужны ни данные телеметрии, ни спутниковый сигнал GPS.