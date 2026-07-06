Москва6 июл Вести.Концерн "Калашников" выполнил государственный контракт, поставив крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333. Об этом сообщила пресс-служба оборонного предприятия. Данные высокоточные ракеты предназначены для использования в составе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10".

В концерне отметили, что серийное производство ракет 9М333 ведётся уже несколько лет. За этот период они подтвердили свою эффективность при выполнении реальных оборонных задач.

С 2020 года эти ракеты выпускаются серийно и за этот период зарекомендовали себя с положительной стороны в ходе выполнения боевых задач, включая работу в условиях специальной военной операции подчеркнули в компании

Зенитная управляемая ракета 9М333 разработана для поражения низколетящих воздушных целей в любое время суток и функционирует по принципу "выстрелил и забыл". По информации разработчиков, самонаведение ракеты реализовано в трёх различных режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и по помехам, что позволяет обходить тепловые ловушки и другие средства оптического противодействия противника.

Передача новой партии боеприпасов осуществлена в соответствии с графиком выполнения гособоронзаказа.