В концерне "Калашников" рассказали о применении катеров "БК-16" в Черном море Концерн "Калашников": катера "БК-16" применяют против БЭК в Черном море

Москва10 июн Вести.Скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 "БК-16" используются в акватории Черного моря для охраны важных объектов и противодействия безэкипажным катерам ВСУ. Об этом сообщил представитель концерна "Калашников" в беседе с ТАСС накануне Международного военно-морского салона "Флот-2026".

"БК-16" в настоящее время применяются в Черном море для охраны и обороны акватории и стратегически важных объектов от атак надводных безэкипажных катеров противника. Цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере сказал представитель концерна

"БК-16" предназначен для выполнения широкого спектра задач в прибрежной зоне. Среди них – перевозка личного состава, высадка десанта численностью до 19 человек на необорудованное побережье, огневая поддержка, медицинская эвакуация, проведение спасательных операций, а также борьба с пиратством и терроризмом.

Катер оснащен бронированной рубкой и десантным отсеком, а его двигатели имеют дополнительную защиту. В зависимости от конфигурации вооружение может включать пулеметы калибра 7,62 мм и 12,7 мм, а также 40-мм гранатомет.

Максимальная скорость "БК-16" достигает 42 узлов, или около 77 км/ч, а дальность плавания составляет не менее 400 морских миль.