Москва14 июн Вести.Скоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 "БК-16" оснастили барокамерой для проведения легководолазных работ. Об этом сообщил директор дивизиона медицинских разработок концерна "Калашников" Василий Худолеев.

На полях Международного военно-морского салона "Флот-2026" в Кронштадте Худолеев объяснил ТАСС, что барокамера нужна для водолазных спусков и помощи пострадавшим на воде.

Это очень актуальная, на самом деле, история. Не только связанная с СВО, но и при спасении терпящих бедствие на море, в прибрежной акватории объяснил он

Такие катера применяют для борьбы с вражескими безэкипажными катерами в Черном море. "БК-16" предназначен для прибрежных операций, перевозки войск, высадки десанта численностью до 19 бойцов на необорудованный берег, огневой поддержки, медицинский эвакуации, а также помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.

Как отмечал ранее представитель концерна, катера "БК-16" также используются в Черном море для охраны важных объектов. Вражеские цели подавляются и уничтожаются теми огневыми средствами, что установлены непосредственно на катере.