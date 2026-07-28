Москва28 июлВести.Российские военнослужащие начали использовать на Днепре новые безэкипажные катера (БЭК) "Пегас", пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей 18-й армии Вооруженных сил РФ.
Уточняется, что аппараты уже задействовали для минирования русла реки и сопровождения штурмовых групп. Кроме того, сообщается, что БЭКи способны выполнять функции носителей FPV-дронов, доставлять грузы и использоваться в качестве ударных катеров.
Связь устойчивая – и это очень большой плюс БЭКа. Выполняя боевую задачу, мы уверены, что комплексы РЭБ противника нам не создадут помех, которые могли бы привести к потере аппаратарассказали военные
Также известно, что "Пегас" оснащен электрическим двигателем, благодаря чему практически бесшумен. Это позволяет применять его в темное время суток и в условиях тумана.