ВС РФ используют на Днепре "Пегасы" для минирования и сопровождения штурмовиков

Россия начала боевое применение на Днепре новейших морских беспилотников ВС РФ используют на Днепре "Пегасы" для минирования и сопровождения штурмовиков

Москва28 июл Вести.Российские военнослужащие начали использовать на Днепре новые безэкипажные катера (БЭК) "Пегас", пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей 18-й армии Вооруженных сил РФ.

Уточняется, что аппараты уже задействовали для минирования русла реки и сопровождения штурмовых групп. Кроме того, сообщается, что БЭКи способны выполнять функции носителей FPV-дронов, доставлять грузы и использоваться в качестве ударных катеров.

Связь устойчивая – и это очень большой плюс БЭКа. Выполняя боевую задачу, мы уверены, что комплексы РЭБ противника нам не создадут помех, которые могли бы привести к потере аппарата рассказали военные

Также известно, что "Пегас" оснащен электрическим двигателем, благодаря чему практически бесшумен. Это позволяет применять его в темное время суток и в условиях тумана.