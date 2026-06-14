"Калашников": в Азии и Африке проявили большой интерес к десантным катерам БК-16

В Азии и Африке заинтересовались скоростными лодками и десантными катерами из РФ "Калашников": в Азии и Африке проявили большой интерес к десантным катерам БК-16

Москва14 июн Вести.Страны Африки и Азии заинтересовались транспортно-десантными катерами "БК-16" и скоростными штурмовыми лодками "БК-10" разработки "Калашникова", сообщил ТАСС представитель концерна.

Продукцию представили на международном военно-морском салоне "Флот-2026", который проходит в Кронштадте.

Интерес к "БК-10" и "БК-16" крайне большой. Достаточно большое количество обращений есть от стран африканского континента и азиатских стран сказал представитель "Калашникова"

Он добавил, что идет проработка вопросов со всеми обратившимися.

Скоростной транспортно-десантный катер "БК-16" предназначен для операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта до 19 человек на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, борьбы с пиратством и терроризмом. Часть катера бронирована, защищены двигатели.

Быстроходные штурмовые лодки "БК-10" вмещают до 10 человек и также могут проводить операции в прибрежной зоне.

Ранее в концерне "Калашников" рассказали о применении катеров "БК-16" в Черном море против безэкипажных катеров ВСУ.