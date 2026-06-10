Более 25 иностранных делегаций участвуют в военно-морском салоне "Флот-2026" Салон "Флот‑2026" собрал более 25 иностранных делегаций в Кронштадте

Москва10 июн Вести.Более 25 иностранных делегаций стали участниками военно-морского салона, который проходит в Кронштадте. Главнокомандующий Военно-морскими силами Вьетнама Чан Тхань Нгием в интервью ИС "Вести" рассказал, какие технологии, представленные на мероприятии, его заинтересовали.

Международный военно-морской салон за 13 лет своей работы по праву заслужил звание одной из самых авторитетных и важных площадок для кораблестроения России. Уже третий раз подряд он проходит в Кронштадте.

Ежегодно салон становится местом, где российские производители демонстрируют новинки отрасли. Главное сегодня – беспилотные системы и безэкипажные катера с элементами искусственного интеллекта (ИИ), а также системы обнаружения и борьбы с беспилотниками.

В этом году ключевыми темами станут развитие морских беспилотных систем, строительство флота для освоения Арктики, а также цифровая трансформация судостроения отметил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев

Свои разработки представляют более 200 предприятий отрасли, среди них восемь иностранных компаний. В этом году салон посещают более 25 иностранных делегаций, которые с интересом осматривают российские разработки и уточняют детали возможного сотрудничества.

Заинтересовали военные боевые корабли, беспилотные тоже и многое технологии, которые мы не знаем поделился главком ВМС Вьетнама

Международный военно-морской салон "Флот" проходит с 10 по 14 июня. Первые два дня он будет открыт для специалистов, следующие два – для других категорий посетителей. Салон объединит представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли со всего мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена войти в число государств, обладающих самым крупным торговым флотом. Российский лидер подчеркнул, что страна готова развивать торговый и ледокольный флоты, строить танкеры и другие суда для достижения этой цели.