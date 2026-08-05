Москва5 авгВести.Расчеты реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер" уничтожили два специализированных безэкипажных катера (БЭК) противника в акватории Черного моря. Кадры ликвидации публикует российское Минобороны.
В ведомстве сообщили, что 4 августа средства объективного контроля обнаружили два БЭК в 80 километрах на юго-восток от города Очаков в акватории Черного моря. Для ликвидации целей были оперативно направлены расчеты "Гераней".
В результате точных попаданий операторов ударных дронов БЭК-ПВО и БЭК-РЭБ противника были уничтожены, что подтвердилось средствами объективного контроля в режиме реального временизаявили в МО
Ранее оборонное ведомство одной фразой объяснило причину массированного удара по Киеву и Киевской области.