Москва12 авг Вести.Концерн "Калашников" разрабатывает патрон нового калибра, который сможет пробивать средства индивидуальной броневой защиты, в частности, бронежилеты, заявил глава концерна Алан Лушников в разговоре с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым.

У нас такие работы ведутся. Работы над новым баллистическим решением подтвердил Лушников

Разработки обоснованы возможностью преодолевать бронезащиту и повышать дальность стрельбы в боевых условиях.

Если мы эту задачу не решим, то мы будем в неправильном положении. Это другое баллистическое решение, другой калибр. Если ты технически и технологически уступаешь противнику, ты проиграешь пояснил Лушников

Создание нового патрона, способного пробивать любые виды бронежилетов, включая перспективные, является частью межведомственной программы разработки боевой экипировки военнослужащих на период до 2035 года, уточнил Лушников.

В "Калашникове" назвали преимущества АК-12 перед зарубежными образцами стрелкового оружия.