Москва12 авг Вести.Массовые поставки пистолета Лебедева, разработанного группой компаний "Калашников", осуществляются в подразделения Вооруженных сил России, сообщил глава концерна Алан Лушников в разговоре с генеральным директором ТАСС Андреем Кондрашовым.

Сейчас Министерство обороны закупает эти пистолеты, приводим их в соответствие с военными требованиями, будем ставить на вооружение… Уже массово поступают в этом году в войска сказал генеральный директор "Калашникова"

Лушников напомнил, что Ижевский механический завод, входящий в состав концерна, является единственным в России предприятием, серийно производящим пистолеты.

Среди продукции завода – легендарный пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, а также новейшая линейка пистолетов Лебедева. Компактная версия этого оружия – ПЛК – используется в МВД, а модульный пистолет Лебедева (МПЛ) на 16 патронов – в Росгвардии.

Гендиректор "Калашникова" также назвал самый популярный в зоне спецоперации автомат.