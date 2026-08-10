Лушников: аптечка от "Калашникова" вобрала в себя все лучшее

Глава "Калашникова" Лушников: аптечка от концерна вобрала в себя лучшие решения Лушников: аптечка от "Калашникова" вобрала в себя все лучшее

Москва10 авг Вести.Армейская аптечка от "Калашникова" включила в себя лучшие решения. Об этом генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал глава концерна, член Союза машиностроителей России Алан Лушников.

Он подчеркнул, что аптечка комплектуется средствами самопомощи и взаимопомощи, а также фельдшерским санитарным рюкзаком.

В результате мы собрали комплект, который включает в себя лучшее из того, что представлено на рынке. Кое-что начали делать сами, потому что нашли интересные технологии сказал глава концерна

По его словам, "Калашников" подконтролен государству и работает в русле его политического курса. При этом продукция концерна вызывает большой интерес у партнеров РФ, добавил Лушников.