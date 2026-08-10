Москва10 авгВести.Армейская аптечка от "Калашникова" включила в себя лучшие решения. Об этом генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал глава концерна, член Союза машиностроителей России Алан Лушников.
Он подчеркнул, что аптечка комплектуется средствами самопомощи и взаимопомощи, а также фельдшерским санитарным рюкзаком.
В результате мы собрали комплект, который включает в себя лучшее из того, что представлено на рынке. Кое-что начали делать сами, потому что нашли интересные технологиисказал глава концерна
По его словам, "Калашников" подконтролен государству и работает в русле его политического курса. При этом продукция концерна вызывает большой интерес у партнеров РФ, добавил Лушников.