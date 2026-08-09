В концерне "Калашников" заявили, что не работают с недружественными странами Глава "Калашникова" Лушников: концерн не работает с недружественными странами

Москва9 авг Вести.Концерн "Калашников" подконтролен государству и работает в русле его политического курса, поэтому не сотрудничает с недружественными странами, рассказал глава АО "Концерн "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

С недружественными странами мы не работаем. В военно-техническом сотрудничестве достаточно все жестко регулировано. Государство определяет, каким образом, с кем мы работаем, на каких условиях сказал Лушников

Он отметил, что в этом процессе все "очень четко регламентировано". Концерн, по словам Лушникова, находится "в русле государственной политики".

При этом он подчеркнул, что у партнеров России продукция концерна вызывает большой интерес.

Также Лушников сообщал, что в середине августа на воду будет спущен буксир ледокольного класса "Нарвская застава". Это судно предназначено для работы в акватории Санкт-Петербурга. Передать буксир заказчику планируется до конца года, отметил глава АО "Концерн "Калашников".