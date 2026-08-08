Москва8 авг Вести.Буксир ледокольного класса "Нарвская застава", предназначенный для работы в акватории Санкт-Петербурга, спустят на воду в середине августа. Передать судно заказчику планируется до конца года, сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову глава АО "Концерн "Калашников", член Союза машиностроителей России Алан Лушников.

По его словам, судно строится на гражданской верфи "Верфь братьев Нобель". В середине августа буксир планируют спустить на воду, а до конца года завершить его строительство и передать заказчику.

На нашей гражданской верфи сейчас строится буксир ледокольного типа "Нарвская застава". В середине августа мы его обеспечим прекращением подачи воды. И в конце года сдадим заказчику сказал Лушников

Он отметил, что верфь готова строить буксиры различных классов и сейчас прорабатывает требования потенциальных заказчиков.

"Нарвская застава" предназначена для ледокольных работ в прибрежных морских районах и на внутренних водных путях. В частности, судно сможет предупреждать образование ледяных заторов на Неве и ликвидировать ледовые образования в местах забора воды для бытовых нужд.

Буксир также будет использоваться для прокладки трубопроводов при ледовой проводке судов, проведения аварийно-спасательных работ, ликвидации разливов нефтепродуктов и тушения пожаров.

Одной из особенностей судна станет подъемно-опускная рулевая рубка, а также складывающиеся мачты и антенны, позволяющие проходить под низкими мостами на Неве. На борту предусмотрена возможность размещения контейнеров с оборудованием для ликвидации разливов нефтепродуктов.