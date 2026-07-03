Москва3 июл Вести.Береговая охрана США заключила с двумя компаниями контракты на строительство шести ледоколов класса ASC (Arctic Security Cutter), сообщает пресс-служба ведомства.

Общая стоимость заказа составляет $3,3 млрд.

Береговая охрана США объявила о подписании двух контрактов на строительство и поставку шести арктических сторожевых кораблей - ледоколов нового класса, которые позволят укрепить позиции США в Арктике уточняет пресс-служба Береговой охраны

Американская компания Bollinger Shipyards Lockport получила контракт на строительство четырех ледоколов стоимостью $2,2 млрд. Финская компания Rauma Marine Constructions построит два ледокола стоимостью $1,1 млрд.

Первый ледокол намерены передать заказчику в 2028 году, а все шесть судов должны выйти в море к 2031 году.

Президент США Дональд Трамп возмутился состоянием американского ледокольного флота с одним единственным судном, указав, что у России их почти 50.