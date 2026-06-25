США намерены создать авиакомплекс на Аляске, где встречались Путин и Трамп

США хотят создать авиакомплекс на базе на Аляске, где встречались Путин и Трамп США намерены создать авиакомплекс на Аляске, где встречались Путин и Трамп

Москва25 июн Вести.Соединенные Штаты Америки планируют создать масштабный комплекс для истребительной авиации на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

Именно на этой базе 15 августа 2025 года состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Проект, ориентировочная стоимость которого оценивается примерно в 7 миллиардов долларов, направлен на всеобъемлющее обновление истребительной зоны.

Как указывается в документах, программа призвана обеспечить готовность всей необходимой инфраструктуры для поступления новой техники, размещения личного состава и эффективного функционирования базы. Согласно представленным сведениям, существующая инфраструктура аэродрома не способна обеспечить текущие и будущие потребности, что обусловило необходимость выбора нового участка для его расширения.

В рамках планируемых работ предусмотрено возведение многочисленных объектов, включая ангары для воздушных судов, помещения для эскадрилий и операционной деятельности, ремонтные мастерские, зоны антикоррозийной обработки, а также новые рулежные дорожки, стоянки и специализированные площадки для самолетов.

Помимо авиационной инфраструктуры, программа охватывает создание комплекса для хранения и обслуживания боеприпасов, развитие топливной инфраструктуры, строительство складов, столовых, контрольно-пропускных пунктов, пожарных объектов, учебных центров, тренажерных комплексов и жилых помещений для военнослужащих.

Власти США намерены применить более гибкие механизмы закупок и строительства, предусмотренные законом об оборонном бюджете США на 2026 финансовый год. Этот подход призван сократить сроки реализации программы и минимизировать долгосрочные расходы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о приверженности России договоренностям саммита на Аляске.