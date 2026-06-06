В РФ хотят пересмотреть стоимость строительства 5 и 6 атомных ледоколов Алиханов: стоимость строительства 5 и 6 атомных ледоколов хотят пересмотреть

Москва6 июн Вести.Стоимость строительства пятого и шестого атомных ледоколов проекта 22220 планируют пересмотреть. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам министра, к настоящему моменту есть ряд предложений по финансированию.

Необходимо будет дофинансировать, пересматривать цены. Коллеги из Росатома сейчас работают. Финмодель построена на заказе транспортной услуги. Здесь важно попасть в цену сказал Алиханов

При этом он подчеркнул, что "Балтийский завод" хорошо работает над эффективностью.

Если смотреть на инфляцию некоторых компонентов ледоколов, "Балтзавод" не является локомотивом повышения цен, они ниже индекса по машиностроению добавил Алиханов

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком РФ, Росатомом и ВЭБ.РФ обеспечить финансирование, в первую очередь внебюджетное, на строительство пятого и шестого универсальных атомных ледоколов типа "Арктика".