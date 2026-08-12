Лушников: автомат Калашникова уравнял шансы простого африканца и колонизатора концерне "Калашников" рассказали об исторической роли легендарного автомата

Москва12 авг Вести.Автомат Калашникова (АК) показал в 1950 году способность уравнять шансы простого парня из африканской глубинки и хорошо экипированного колонизатора, заявил глава концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Во время усиления антиколониальной борьбы российское стрелковое оружие показало совершенно новый уровень качества, отметил Лушников.

Автомат Калашникова уравнивает шансы простого парня из африканской глубинки и белого колонизатора в экипировке заявил Лушников

Именно эти свойства превратили АК в мировой символ борьбы за независимость, в результате чего изображение АК попало на гербы и флаги ряда государств.

Феноменальная всемирная слава АК обусловлена его неприхотливостью, высокой технологичностью конструкции, универсальностью и взаимозаменяемостью деталей, подчеркнул Лушников.

Глава концерна "Калашников" анонсировал поставки нового тактического управляемого барражирующего боеприпаса"Куб-10МЭ" в зону специальной военной операции (СВО).