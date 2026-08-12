Москва12 авгВести.Автомат АК-12 модели 2023 года выпуска стал самым востребованным оружием в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Об этом заявил глава концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
По информации руководителя концерна, этот автомат прошел три модификации и в больших количествах поставляется в зону проведения СВО.
Самое массовое наше изделие - это АК-12подчеркнул Лушников
Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" поставил крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333.