"Калашников" назвал самый востребованный в зоне спецоперации автомат Гендиректор концерна "Калашников" назвал самый популярный в зоне СВО автомат

Москва12 авг Вести.Автомат АК-12 модели 2023 года выпуска стал самым востребованным оружием в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Об этом заявил глава концерна "Калашников" Алан Лушников в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.

По информации руководителя концерна, этот автомат прошел три модификации и в больших количествах поставляется в зону проведения СВО.

Самое массовое наше изделие - это АК-12 подчеркнул Лушников

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" поставил крупную партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333.