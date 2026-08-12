Лушников: украинские дроны "Баба-Яга" - цель номер один для снайперов РФ

"Калашников" назвал основную цель для российских снайперов в зоне спецоперации Лушников: украинские дроны "Баба-Яга" - цель номер один для снайперов РФ

Москва12 авг Вести.Тяжелые дроны типа "Баба-Яга" являются основной целью для российских снайперов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

По его словам, в настоящий момент роль и место снайпера на фронте подвергаются постоянной трансформации. При этом, подчеркнул глава концерна, снайперские винтовки остаются востребованными для работы против тяжелых БПЛА.

Собственно, "Баба-Яга" - сейчас жертва номер один у снайперов и у наших винтовок сказал Лушников

Ранее Лушников рассказал, что характер боевых действий в зоне проведения спецоперации радикально изменился. По его словам, из-за этого ряд моделей беспилотников быстро теряет свою актуальность.