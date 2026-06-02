Москва2 июн Вести.Армия РФ изменила тактику применения тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Об этом сообщают "Известия".

Издание отмечает, что раньше основными целями ТОС являлись скопления живой силы противника, а также техника. В настоящий момент приоритетом стали укрытия, в которых прячутся расчеты беспилотников ВСУ.

В статье говорится, что операторы БПЛА оборудуют позиции глубоко под землей. Поэтому их укрытия похожи на бункеры, которые тяжело уничтожить обычной артиллерией.

Как пишут "Известия", "Солнцепек" наносит удары термобарическими боеприпасами. Залп ТОС выжигает все.

Как пояснил изданию военный эксперт Юрий Лямин, развитие беспилотников привело к тому, что на фронте сейчас нет больших скоплений техники и живой силы. Из-за этих изменений главной мишенью становятся операторы дронов.