В Ростехе рассказали об эффективности "Солнцепека" против укреплений ВСУ

Ростех: ТОС-1А способен превращать укрепления ВСУ в ловушку В Ростехе рассказали об эффективности "Солнцепека" против укреплений ВСУ

Москва6 мая Вести.Ростех прокомментировал применение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" после публикации Минобороны России видео с уничтожением бетонных укреплений, подземных коммуникаций и командных пунктов ВСУ расчетом группировки "Восток".

В госкорпорации отметили, что использование термобарических боеприпасов позволяет поражать противника даже внутри защищенных сооружений.

"Термобар" превращает неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей "огнедышащей" ударной волны и резкого перепада давления. Поражающий фактор не только бьет "кувалдой", но и обволакивает, как "спрут", затекая внутрь убежищ противника, даже если они остаются полностью целыми рассказали в Ростехе

В Ростехе подчеркнули, что ТОС-1А меняет тактику поражения укрепленных объектов, поскольку воздействие достигается не только разрушением конструкций, но и проникновением поражающих факторов внутрь укрытий.

В корпорации также заявили, что "Солнцепек" остается одним из наиболее эффективных образцов российского вооружения, обеспечивая поддержку штурмовых подразделений на дистанции от сотен метров до нескольких километров. Производством системы занимается концерн "Уралвагонзавод".