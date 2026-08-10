Ракету "Вихрь" переделали для борьбы с дронами Глава "Калашникова" Лушников рассказал о применении ракеты "Вихрь" против дронов

Москва10 авг Вести.Ракета "Вихрь", изначально разработанная для поражения бронетехники, стала применяться против беспилотников и была улучшена. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

По его словам, изменение характера боевых действий и массовое применение дронов привели к тому, что ракета стала использоваться для борьбы с беспилотными аппаратами.

Изменились условия военного конфликта на фоне массового применения дронов, в том числе на оптоволокне, и бронетехника перестала появляться на поле боя. И ракета сейчас используется против беспилотников отметил Лушников

Он также уточнил, что после модернизации "Вихрь" работает по принципу "воздух – воздух". Ракета управляется по лазерной тропе, а оператор осуществляет ее сопровождение и целеуказание. Лушников уже отмечал, что "Вихрь" хорошо себя проявляет против больших беспилотников.

Ранее стало известно, что "Калашников" оснастит катер пулеметом. Производится доработка транспортно-десантного катера "БК-16".