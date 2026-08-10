Москва10 авг Вести.Концерн "Калашников" дорабатывает транспортно-десантный катер "БК-16" с учетом опыта специальной военной операции. В обновленную версию катера впервые планируют включить стационарный пулемет, сообщил глава концерна Алан Лушников.

По его словам, которые приводит ТАСС, в конце года должна состояться защита технического проекта катера "БК-16М". В его состав впервые войдет стационарный пулеметный модуль.

На основании опыта, полученного ВМФ в ходе специальной военной операции, "БК-16" дорабатывается. В конце года состоится защита технического проекта катера "БК-16М", в состав которого впервые войдет стационарное оружие - гиростабилизированный пулеметный модуль с пулеметом калибра 12,7 мм сказал Лушников

Он также отметил, что заказчики уже заказывают модернизированные катера "БК-16".

Ранее глава "Калашникова" анонсировал спуск буксира-ледокола "Нарвская застава" в середине августа. Заказчик получит судно до конца года.