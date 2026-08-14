Москва14 авг Вести.Разработанный в Великом Новгороде оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" уничтожил новейший антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy (C-UAS DE) на шасси бронетранспортера Stryker производства Соединенных Штатов Америки.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

FPV-дрон "Князь Вандал" впервые был задействован летом 2024 года во время вторжения боевиков ВСУ в Курскую область. Аппарат, как отмечается, не подвержен воздействию средств РЭБ.

На счету "Князя Вандала" все образцы бронированной техники и артиллерийских систем, переданных странами НАТО Украине, в том числе ряд новейших разработок сказал Чадаев

Ранее газета The Telegraph написала, что российские реактивные дроны сделали атаки Вооруженных сил (ВС) РФ более эффективными, Авторы подчеркивали, что новые модели российских беспилотников значительно опережают украинские дроны ПВО.