Москва7 авг Вести.Расчет БПЛА "Лис" Вооруженных сил России в брянском приграничье уничтожил украинский ударный беспилотник "Анубис", замаскированный под российский БПЛА "Герань". Об этом ИС "Вести" рассказал командир расчета с позывным Призрак.

Как рассказали бойцы расчета, "Анубис" специально выполнен так, чтобы в воздухе идентифицировать его было сложнее.

Во время одного из вылетов цель сначала приняли за свою "Герань". Лишь при сопровождении заметили характерные "усы" в носовой части, после чего стало ясно, что перед ними новый украинский БПЛА. Цель была уничтожена сказал боец

По словам бойцов, расчет уже перехватил четыре таких аппарата.

Беспилотник "Анубис" действует на сверхмалых высотах — в диапазоне 50–100 метров, разгоняется до 200 км/ч и может брать на борт боевую нагрузку весом до 70 кг. При этом, как отмечают военные, противник непрерывно дорабатывает свои дроны: устанавливает новые камеры и совершенствует алгоритмы маневрирования.

Главным инструментом противодействия этим дронам стал московский дрон-перехватчик "Лис". Его скорость позволяет догонять низколетящие ударные БПЛА, а бортовое оборудование стабильно работает даже на предельно малых высотах, где многие аналогичные системы теряют управление и видеосигнал. Операторы подтверждают, что боевых возможностей комплекса хватает для гарантированного поражения подобных целей.