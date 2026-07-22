Бойцы ВС РФ с помощью дронов сбили украинский самолет с авиабомбой на борту Российские дроны сбили украинский самолет А-22 "Летучая Лисица" с авиабомбой

Москва22 июл Вести.Расчет БПЛА "Лис" Вооруженных сил России уничтожил украинский беспилотный самолет А-22 "Летучая лисица", несший на борту авиабомбу ФАБ-100. Об этом ИС "Вести" рассказал командир расчета с позывным Призрак.

С первой попытки остановить цель не удалось - после подрыва дрона-перехватчика самолет продолжил полет. Менее чем через минуту в воздух подняли второй борт. На этот раз оператор принял решение атаковать не крыло и не хвост, а двигатель. После подрыва цель исчезла с радиолокационного контроля сказал боец

На месте падения самолета военнослужащие обнаружили воронку, фрагменты авиабомбы и выгоревший участок леса протяженностью примерно 200 метров. По оценке военных, боеприпас ФАБ-100 способен накрыть значительную площадь, если бы он достиг цели, разрушения были бы гораздо масштабнее.

Киев начал использовать "Летучую лисицу" для атак по территории РФ ещё в 2024 году. По сути это переделанный в беспилотник двухместный Aeroprakt А-22 Foxbat от украинской компании "Аэропракт". Этот самолет-камикадзе уже применялся ВСУ 2 апреля против гражданских объектов в Татарстане, а впоследствии, как предполагается, — и против НПЗ в Башкирии.

Уничтоживший "Лисицу" дрон-перехватчик "Лис" разработан московскими инженерами и производится в столице. Он оснащен системой автозахвата цели, способной с использованием искусственного интеллекта удерживать цель до момента ее поражения. Существуют две основные модификации "Лиса" — дневные и ночные. Они постоянно совершенствуются с учетом обратной связи с фронта.