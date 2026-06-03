Раскрыта тактика ВСУ при ударе по автобусу в ДНР Генерал Липовой объяснил удар ВСУ по автобусу "москитной тактикой" роя дронов

Москва3 июн Вести.Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что украинские военные, атаковавшие рейсовый автобус в Енакиево, применили так называемую москитную тактику.

Как объяснил Липовой, москитная тактика при воздушной атаке заключается в одновременном запуске целого роя беспилотников в надежде, что хотя бы один из них достигнет цели.

Они могли запустить сразу несколько дронов [по автобусу c мирными людьми в ДНР] с подконтрольной Киеву территории сказал он

В ночь на среду, 3 июня, дрон украинских боевиков атаковал пассажирский автобус в Енакиево (ДНР), следовавший по маршруту Москва – Симферополь. Жертвами трагедии стали семь мирных жителей, еще не менее 11 человек, включая одного ребенка, получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что произошедшее не было случайностью или ошибкой наведения. Он расценил инцидент как преднамеренную террористическую атаку.