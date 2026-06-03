Журналист Коц: люди в автобусе ехали к семьям, домой, в отпуск к морю Журналист Коц: ВСУ сознательно направили дрон на рейсовый автобус

Москва3 июн Вести.Журналист Александр Коц отметил, что ВСУ "сознательно и хладнокровно" направили дрон на обычный гражданский рейс. Об этом он написал в мессенджере MAX.

Киев убил семь гражданских, ехавших к морю говорится в сообщении

Удар дрона по пассажирскому автобусу был нанесен прямо в черте города Енакиево. По предварительным данным, погибли 7 гражданских лиц. 11 человек ранены, среди них есть тяжелые.

Вдумайтесь: это был обычный гражданский рейс. Не военная колонна, не позиция ПВО, не склад - рейсовый автобус с людьми, которые ехали к семьям, домой, в отпуск к морю написал Коц

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным погибших. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.