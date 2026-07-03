Москва3 июл Вести.Российские ударные беспилотники "Герань" уже начали уничтожать энергетическую инфраструктуру, которой пользуются украинские боевики. Необходимо устроить противнику пекло, заявил один из разработчиков оптоволоконных беспилотников "Князь Вандал Новгородский" и советник министра транспорта Алексей Чадаев.

В разговоре с KP.RU он также отметил, что России нужно принимать решение о формировании гражданской противовоздушной обороны вне контура Минобороны РФ.

У нас есть прекрасная возможность сейчас в режиме стресс-теста сорганизоваться и сделать противнику лето еще более жарким, чем он обещал нам. Все возможности для этого имеются. В защите битвы не выигрываются. Уже хорошо то, что "Герани" начали выносить энергетическую инфраструктуру противника... Если они попытаются сделать нам жаркое лето – мы им сделаем лето просто пеклом сказал Чадаев

Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью беспилотников "Герань" нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг, газораспределительной станции в Харьковской области, а также по энергообъектам промышленных предприятий той части Запорожской области, которую удерживает киевский режим.