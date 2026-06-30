Москва30 июнВести.Беспилотные летательные аппараты "Герань" нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Об этом сообщают "Военкоры Русской Весны" в мессенджере MAX.
По их информации, после ударов на территории объекта произошел сильный пожар.
Беспилотники "Герань" нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской областиговорится в сообщении
Кроме того, как утверждается, удар нанесли по складу горюче-смазочных материалов в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА "Герань-2" и "Герань-4 сикер" российские войска нанесли серию ударов по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино Харьковской области.