"РВ": "Герани" нанесли удары по НПЗ в Кременчуге Полтавской области

"Герани" ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге на Украине "РВ": "Герани" нанесли удары по НПЗ в Кременчуге Полтавской области

Москва30 июн Вести.Беспилотные летательные аппараты "Герань" нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Об этом сообщают "Военкоры Русской Весны" в мессенджере MAX.

По их информации, после ударов на территории объекта произошел сильный пожар.

Беспилотники "Герань" нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области говорится в сообщении

Кроме того, как утверждается, удар нанесли по складу горюче-смазочных материалов в городе Кропивницкий Кировоградской области Украины.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА "Герань-2" и "Герань-4 сикер" российские войска нанесли серию ударов по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино Харьковской области.