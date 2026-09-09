Москва9 сен Вести.Миллионы оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН) поставили в зону спецоперации с начала применения аппарата в августе 2024 года, сообщил генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

По его словам, которые приводит ТАСС, эффективность дрона как фронтового ударного средства пока не снижается. При этом одним из основных направлений развития КВН стало увеличение дальности его применения.

Счет идет уже на миллионы... До сих пор эффективность КВН именно как фронтового ударника не падает. То есть эффективных мер противодействия ему за эти два года так и не было найдено, хотя мы ожидали, что это произойдет значительно раньше заявил Чадаев

Гендиректор НПЦ отметил, что необходимость увеличивать дальность связана с тем, что цели и техника противника размещаются за пределами возможностей оптоволоконной линии. По его словам, сейчас серийно выпускается КВН с дальностью применения до 42 км, и этот показатель может быть увеличен.

Чадаев добавил, что с ростом дальности несколько снижается надежность применения дрона из-за риска обрыва оптоволокна. Однако это компенсируется возможностью поражать более значимые цели на больших расстояниях.

FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" разработали в НПЦ "Ушкуйник". Первый аппарат был апробирован в августе 2024 года во время событий в Курской области. По данным разработчика, оптоволоконная связь делает дрон невосприимчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Чадаев назвал "Князь Вандал" самым успешным дроном среди массовых фронтовых ударников.