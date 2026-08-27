Дрон "КВН" за два года ликвидировал технику ВСУ на сумму более $10 млрд

БПЛА "КВН" уничтожил бронетехнику ВСУ на 10 миллиардов долларов Дрон "КВН" за два года ликвидировал технику ВСУ на сумму более $10 млрд

Москва27 авг Вести.Применение ударного FPV-дрона на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") вывело из строя тяжелую бронетехнику ВСУ стоимостью более 10 миллиардов долларов (850 миллиардов рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя.

Этот БПЛА впервые был применен в августе 2024 года в Курской области. Тогда же его стали производить серийно.

Только одной тяжелой бронетехники ВСУ сожжено на сумму более 10 миллиардов долларов, а еще уничтоженные артиллерийские орудия, станции РЭБ и РЛС, РСЗО, военный транспорт и многое другое рассказал собеседник агентства

Говоря об ущербе за все время применения дрона — с августа 2024 года по август 2026 года, - представитель производителя отметил, что речь может идти о потере техники на 25 миллиардов долларов.

При этом стоимость самого дрона "КВН" при пересчете составляет около тысячи долларов (менее 85 тысяч рублей).

Как отметили в команде производителя, БПЛА "Князь Вандал" неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Он качественно изменил ход боевых действий при проведении СВО.

Ранее награжденный медалью "За храбрость" ветеран боевых действий Эльдар Шарипов рассказал, что группу российских военнослужащих удалось найти и эвакуировать с помощью разведывательного беспилотника с тепловизором.